Zilver voor teamsprinters ondanks wereldrecord bij WK, race bij vrouwen mislukt

Een samenvatting van de teamsprint voor vrouwen bij de WK afstanden in Calgary. Marrit Fledderus, Jutta Leerdam en Antoinette Rijpma-De Jong eindigen als vierde. - NOS

"Een dikke onvoldoende. Dit is precies hoe het niet moest", analyseerde Ireen Wüst na de race. "We moeten ons wel achter de oren gaan krabben, dit mag niet gebeuren."

Begin dit jaar ging het bij de EK afstanden op precies dezelfde manier mis. Toen veroverde Nederland wel het goud, maar bij de wereldkampioenschappen was de concurrentie zwaarder.

Bij de Nederlandse vrouwen liep de teamsprint helemaal in het honderd. Marrit Fledderus, Jutta Leerdam en Antoinette Rijpma-De Jong moesten na een mislukte race in Calgary genoegen nemen met de vierde plaats.

De Nederlandse vrouwen veroverden al drie keer de wereldtitel en zijn ook houder van het wereldrecord, maar ze reden het hele seizoen in verschillende opstellingen.

Femke Kok was bij de meeste wereldbekers een vaste waarde, maar in Calgary nam Jutta Leerdam haar plaats in. Kok hoopt vrijdag haar wereldtitel op de 500 meter te prolongeren.