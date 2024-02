Spektakel bij teamsprint op WK: mannen missen wereldrecord nipt, rit bij vrouwen mislukt

De Nederlandse teamsprinters hebben bij de WK afstanden in Calgary net naast de wereldtitel gegrepen. Janno Botman, Jenning de Boo en Tim Prins reden in Calgary naar een wereldrecord (1.17,17), maar die toptijd werd even later alweer uit de boeken gereden door titelverdediger Canada. Anders Johnson, Laurent Dubreuil en Antoine Gélinas-Beaulieu snelden ook naar 1.17,17, maar bleken uiteindelijk twee duizendsten sneller dan het Nederlandse trio. Het wereldrecord was voor de WK ook al in handen van de Canadezen. Botman, De Boo en Prins, die voor het eerst samen reden in deze opstelling, moesten genoegen nemen met het zilver. Het brons ging na een spannende ontkoping naar Noorwegen, maar de verschillen in de top zes waren klein. Bekijk de samenvatting en de reactie van de Nederlandse mannen hieronder:

"Ongelooflijk, we hadden een wereldrecord en een Nederlands record. Twee duizendsten! Dat is echt niks", reageerde De Boo. De Nederlandse mannen baalden wel van het mislopen van de wereldtitel, maar de trots overheerste toch bij de jonge sprinters. "We hebben zo'n goede race gereden, terwijl we voor het eerst in deze samenstelling reden", aldus Prins. Race bij vrouwen mislukt Bij de Nederlandse vrouwen liep de teamsprint helemaal in het honderd. Marrit Fledderus, Jutta Leerdam en Antoinette Rijpma-De Jong moesten na een mislukte race in Calgary genoegen nemen met de vierde plaats. Canada veroverde voor eigen publiek ook bij de vrouwen de wereldtitel, voor de Verenigde Staten en Polen. Bij Nederland ging het mis bij de start. Fledderus nam de opening voor haar rekening, maar Rijpma-De Jong kon de pure sprintster niet bijhouden. Rijpma-De Jong, die op de derde positie van start ging, reed meteen al op een flink gat en kon zo niet profiteren van Leerdam, die wel vlak achter Fledderus aanreed. Bekijk de samenvatting van de teamsprint voor vrouwen:

Een samenvatting van de teamsprint voor vrouwen bij de WK afstanden in Calgary. Marrit Fledderus, Jutta Leerdam en Antoinette Rijpma-De Jong eindigen als vierde. - NOS

Begin dit jaar ging het bij de EK afstanden op precies dezelfde manier mis. Toen veroverde Nederland wel het goud, maar bij de wereldkampioenschappen was de concurrentie groter. 'Dikke onvoldoende' "Een dikke onvoldoende. Dit is precies hoe het niet moest", analyseerde Ireen Wüst de rit van de Nederlandse vrouwen. "We moeten ons wel achter de oren gaan krabben, dit mag niet gebeuren."

De Nederlandse vrouwen veroverden al drie keer de wereldtitel en zijn ook houder van het wereldrecord, maar ze reden het hele seizoen in verschillende opstellingen. Femke Kok was bij de meeste wereldbekers een vaste waarde, maar in Calgary nam Jutta Leerdam haar plaats in. Kok hoopt vrijdag haar wereldtitel op de 500 meter te prolongeren. 'Zuur' Bondscoach Rintje Ritsma, de eindverantwoordelijke bij de teamonderdelen namens Nederland, noemde de afstraffing van de Nederlandse vrouwen "zuur". Hij wees daarbij wel op het feit dat Nederland bij de vrouwen niet in de ideale opstelling reed. Liever had hij Kok op de positie van Rijpma-De Jong gezet, maar dat wilde Kok niet. "Als er mensen niet willen, dan is het niet anders", zei Ritsma. Bekijk het interview met de bondscoach hieronder. De Nederlandse vrouwen wilden niet reageren na hun race.