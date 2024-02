Roest maakt indruk met vlakke vijf kilometer en verovert tweede wereldtitel op rij

Patrick Roest heeft bij de WK afstanden in Calgary zijn wereldtitel op de 5.000 meter geprolongeerd. Op de Canadese hooglandbaan maakte de 28-jarige Roest zijn status als topfavoriet helemaal waar. Met 6.07,28 was hij na een bijzonder vlakke race 1,33 seconde sneller dan zijn grootste concurrent, Davide Ghiotto uit Italië. Het brons ging naar de Noor Sander Eitrem. Geen direct duel met Ghiotto Roest was dit seizoen nog ongeslagen op de 5.000 meter, al vocht hij wel een paar zinderende duels uit met Ghiotto. In Calgary kwam het niet tot een direct duel met de Italiaan. Roest reed in de voorlaatste rit tegen een andere Italiaan, Michele Malfatti.

Davide Ghiotto - Foto: EPA

Ghiotto had toen al gereden. In zijn rit tegen Ted-Jan Bloemen legde de Italiaan de lat voor Roest hoog, maar de 6.08,61 was zeker niet onhaalbaar. Het persoonlijk record van Roest staat sinds vorige maand op 6.02,98, nadat hij in Salt Lake City het nationale record van Sven Kramer uit 2007 uit de boeken had gereden. Berekenend De ervaren Roest wist precies wat hij moest doen om het goud te pakken en reed berekenend. Hij opende iets sneller en reed tot de laatste drie rondjes precies op het schema van Ghiotto. In de slotfase pakte hij de meeste winst; waar de Italiaan afsloot met een rondje 30,1, stelde Roest de wereldtitel veilig met een veel snellere slotronde van 29,5. "Hij was mooi vlak, het perfecte raceplan", analyseerde Roest meteen na zijn rit.

Bekijk hier de reactie van Patrick Roest na de 5.000 meter bij de WK afstanden in Calgary. - NOS

Bloemen, geboren in Nederland maar uitkomend voor Canada, eindigde op zijn thuisbaan als vijfde. Huizinga zevende De andere twee Nederlanders, Marcel Bosker en Chris Huizinga, kwamen niet in de buurt van het podium. Huizinga deed in zijn rit tegen Timothy Loubineaud wel een dappere poging door gretig van start te gaan, maar moest dat bekopen in de laatste rondjes. De 26-jarige schaatser werd voorbij gereden door de Fransman en strandde op 6.15,04, uiteindelijk goed voor de zevende plaats. Bosker werd met 6.23,87 vijftiende.