Na jaren strijd lijkt Oekraïense leger weg te trekken uit frontstad Avdiivka

Na de stad tien jaar met man en macht te hebben verdedigd meldt het Oekraïense leger dat het troepen terugtrekt uit delen van Avdiivka. Al maandenlang voert Rusland verwoestende aanvallen uit op de strategisch gelegen frontstad in het oosten van Oekraïne. De Russen lijken er nu steeds meer voet aan de grond te krijgen.

Rusland probeert de stad al maanden volledig te omsingelen, waardoor Oekraïense troepen in Avdiivka alleen nog kunnen worden bevoorraad vanuit het noordwesten. Op beelden die rondgaan op sociale media en die zijn geverifieerd door de NOS is nu ook op een van de laatste belangrijke aanvoerroutes van het Oekraïense leger een Russische vlag te zien.

Door de Russische opmars is Oekraïne gedwongen een deel van zijn troepen in Avdiivka over te plaatsen naar "gunstiger posities" elders in de stad, zei legerwoordvoerder Lychovi vandaag op de Oekraïense televisie.

Hij benadrukt dat de bevoorrading richting Avdiivka onder zware druk staat door de oprukkende Russen en dat een eventuele evacuatie "ingewikkeld" is. Ook zei hij dat het leger een "logistieke reserveslagader" heeft ingezet. Het is niet duidelijk wat hij daar precies mee bedoelt.

Flinke opsteker voor Rusland

Een verovering van Avdiivka zou een flinke opsteker zijn voor de Russen. Al sinds de annexatie van de Krim in 2014 ligt het stadje aan de frontlinie. Oekraïne heeft er al die jaren alles aan gedaan de stad in handen te houden. De stad ligt logistiek gunstig: wie Avdiivka in handen heeft, heeft ook toegang tot belangrijke andere delen van Oekraïne.

Ook tactisch is de stad belangrijk, zei oud-commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif een paar dagen geleden tegen Nieuwsuur: "De Russen voeren daar vooral een offensief omdat Poetin het nodig heeft om een succes te laten zien, in aanloop naar de verkiezingen in maart. De stad is voor beide kanten symbolisch van grote waarde."

In Avdiivka wonen al jaren nauwelijks meer mensen. Nieuwsuur maakte onlangs deze reportage over de gevechten in de stad: