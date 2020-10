1,5 miljard euro ten spijt, Netflix-concurrent Quibi stopt

Volgens de oprichters Jeffrey Katzenberg (voorheen van Disney en Dreamworks) en Meg Whitman (oud-ceo Hewlett-Packard) is het mislukken van de dienst grotendeels te wijten aan de coronacrisis . Quibi werd gelanceerd als een dienst voor mensen die onderweg zijn naar werk of school, en dus vooral korte video's kijken op hun smartphone of tablet. Door de pandemie zitten veel mensen thuis en is tv-kijken aantrekkelijker. De app van Quibi was lange tijd niet geschikt voor kijken op tv-schermen.

Een ander probleem is dat kijkers blijkbaar geen 5 dollar per maand over hebben voor korte video's, zegt analist Michael Goodman tegen The New York Times: "Consumenten vinden korte video's leuk, bijvoorbeeld over sport, nieuws of beauty-onderwerpen. Het is alleen geen 'premium' markt. Dat is geen nieuwe les, maar blijkbaar moet die steeds opnieuw geleerd worden."

Quibi had dit jaar enig succes bij de Emmy Awards: acteurs Laurence Fishburne en Jasmine Cephas Jones wonnen de tv-prijs voor hun rollen in de serie Free Rayshawn. De series Most Dangerous Game en Reno 911 werden genomineerd voor de tv-prijzen.

Quibi geeft zelf geen gegevens vrij over het aantal abonnees, maar volgens onderzoeksbureau Sensor Tower is de app bijna 10 miljoen keer gedownload. Een deel van die gebruikers heeft alleen gebruikgemaakt van de gratis proefperiode. Ter vergelijking: Disney+ heeft zo'n 60 miljoen abonnees wereldwijd, Netflix bijna 200 miljoen.

Van de 1,75 miljard aan geld van investeerders is volgens het bedrijf nog ongeveer 350 miljoen over, dat gaat terug naar de geldschieters. Er is nog geprobeerd de dienst te verkopen aan een andere partij, maar er waren geen kopers geïnteresseerd.