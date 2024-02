Topfavoriet Sinner blust het Franse vuur van Monfils bij ABN Amro Open

Sinner - de nummer één van de plaatsingslijst in Rotterdam en de nummer vier van de wereld - had in de eerste ronde Botic van de Zandschulp verslagen en ging op de goede voet door na zijn winst van de Australian Open ruim twee weken geleden.

In de derde en beslissende set leek het Franse vuur wat geblust. De eerste twee games gaf hij zomaar weg. De derde game werd eindelijk weer een krachtmeting tussen de toptennissers met temporally's en flinke balsnelheden. Al bleef Sinner in het voordeel.

Even leek Sinner bij een stand van 5-4 de service van Monfils te breken, maar de Fransman sleepte de set binnen en bracht de wedstrijd weer in evenwicht.

Svetsjenko rekent af met Rune

Aleksandr Sjevtsjenko rekende verrassend af met de Deen Holger Rune. De 23-jarige Kazach sloeg de nummer drie van de plaatsingslijst in Rotterdam in drie sets (6-4, 1-6, 6-3) naar huis voor een plek in de kwartfinales in Ahoy.

"De revanche is zoet na de Brisbane-partij", zei Sjevtsjenko over de in januari verloren wedstrijd tegen Rune. "Nu was ik agressiever in de eerste set. Hij was misschien iets beter in de derde set maar ik had het geluk aan mijn zijde."

De Kazach is blij dat hij doorstoomt in Ahoy. "Nederland is een geweldig land en ik droomde als kind van het toernooi in Rotterdam."

In de kwartfinale treft de huidige nummer 57 van de wereld Grigor Dimitrov. De in vorm verkerende Bulgaar was eerder op de dag met 6-3 7-5 te sterk voor de Hongaar Marton Fucsovics.