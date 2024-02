Schouten verovert eerste wereldtitel op 3.000 meter bij WK in Calgary

Irene Schouten heeft voor het eerst in haar loopbaan de wereldtitel veroverd op de 3.000 meter. In het Canadese Calgary was ze bij de WK afstanden bijna een seconde sneller dan de Canadese Isabelle Weidemann, die verrassend naar het zilver schaatste. Het brons was voor zesvoudig wereldkampioen Martina Sáblíková uit Tsjechië. Marijke Groenewoud eindigde net naast het podium.

De 31-jarige Schouten werd twee jaar geleden olympisch kampioen op de 3.000 meter, maar een wereldtitel op de drie kilometer ontbrak nog op haar imposante palmares. Een jaar geleden verloor ze bij de WK in een vol Thialf van de Noorse Ragne Wiklund, die dit seizoen de eerste drie wereldbekers won. Concurrentie uit Canada In Calgary kon Wiklund, die in aanloop naar het belangrijke toernooi ziek was, haar concurrenten uit Nederland echter geen partij bieden. De grootste tegenstand bleek dit keer van de Canadese thuisrijdster Weidemann te komen. Weidemann, bij de laatste Winterspelen goed voor brons, zette al in rit vier een scherpe tijd (3.58,01) neer.

De Canadese dacht na haar race niet dat het voldoende zou zijn voor het podium, maar toen ze zag dat titelhoudster Wiklund en recordwinnares Sáblíková (36) niet aan haar tijd kwamen, werd een medaille al realistischer. Zeker toen ook Europees kampioen Groenewoud in het slot van haar race te veel toegaf op het strakke schema. Met 3.59,81 moest Groenewoud uiteindelijk genoegen nemen met de vierde plaats. 'Laatste rondjes waren zwaar' Schouten reed in de laatste rit tegen de Canadese Valerie Maltais, waardoor ze precies wist wat voor tijd ze moest rijden voor het goud. Na een agressieve start reed ze al snel weg bij Maltais en pakte ze een marge op Weidemann. In de laatste rondjes moest Schouten diep gaan, maar haar voorsprong gaf ze niet meer weg. Met 3.57,10 was het verschil met Weidemann uiteindelijk duidelijk: 0,91 seconde.

Twee weken geleden won Schouten na ruim een jaar zonder zeges weer eens een internationale 3.000 meter. Dat gaf vertrouwen, maar toen werd ze vorige week ziek. In haar rit tegen Maltais was daar echter weinig van te merken, al gingen de laatste rondjes zeker niet vanzelf. "Ik dacht dat ik het redelijk onder controle had, maar hij klapte er toch in. De laatste rondjes waren best wel zwaar", reageerde Schouten na haar winnende race.

Schouten in actie in Calgary - Foto: EPA