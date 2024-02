De RB19 won bijna alles, maar Verstappens RB20 is op papier nog beter

"Of we nog meer races kunnen winnen dan vorig jaar? Het kan. Maar is het realistisch? Dat is de vraag", reageert Verstappen aan de vooravond van zijn tiende Formule 1-seizoen. "De tijd zal het leren. Het is belangrijk dat we goed uit de startblokken schieten en dat de auto snel vertrouwd voelt."

Op het hoofdkwartier van de renstal in het Engelse Milton Keynes geloven ze er echt in. "De nieuwe RB20 is op alle fronten beter dan zijn voorganger", belooft hoofdontwerper Adrian Newey. "We hebben afgelopen winter een paar foutjes en zwakke plekken weggewerkt."

Zijn eigen record nogmaals aanscherpen vindt Verstappen niet zo boeiend. "Ik wil vooral plezier hebben. Sterke weekends neerzetten. Dat is mijn drijfveer. Natuurlijk willen we zoveel mogelijk races winnen. Maar als de auto goed genoeg is, komt dat vanzelf."

"We hebben net de eerste rondjes gereden op het circuit van Silverstone. Dat is spannend: de eerste indicatie of alles klopt en werkt. Deze shakedown bevestigde veel. Het voelt goed, maar garandeert niks. Of het genoeg is? Dat merken we de komende weken."

Newey doelt op de aanstaande seizoensstart in Bahrein. Volgende week voelen alle teams hun nieuwe racewapens daar aan de tand. Eind februari is in het oliestaatje de aftrap van het seizoen.

Red Bull Racing viert een jubileum. "We zijn twintig jaar geleden begonnen en werden toen beschouwd als een stelletje feestgangers", herinnert teambaas Christian Horner zich. "We hadden een droom. We wilden de F1 veranderen, maar ook races en wereldtitels winnen. Daar zijn we in geslaagd. Onze opmars is fenomenaal. Daar heeft elk individu een sleutelrol in gespeeld. Het is een teamsport. Zonder goede mensen ben je nergens."

Horner onder druk

Of Horner zelf nog mee kan jubelen, valt te bezien. De teamleider staat onder zware druk na interne beschuldigingen over grensoverschrijdend gedrag. Horners positie wankelt, maar bij de presentatie van de RB20 was de teamleider prominent aanwezig. Hij bestrijdt de aantijgingen fel.