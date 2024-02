Feyenoord houdt na 1-1 tegen AS Roma zicht op achtste finales Europa League

Feyenoord houdt zicht op plaatsing voor de achtste finales van de Europa League. In het eerste duel van de tussenronde speelden de Rotterdammers gelijk (1-1) tegen AS Roma. De return is op 22 februari in Rome. Topscorer Santiago Giménez, hersteld van een kuitblessure, begon op de bank bij het gehavende Feyenoord. Coach Arne Slot kon niet beschikken over verdedigers Lutsharel Geertruida (ziek), Gernot Trauner (hamstringblessure) en middenvelder Quinten Timber, die herstelt van een hersenschudding. Lastige beginfase De thuisploeg had het in de beginfase lastig met de Italiaanse bezoekers, die fel aan het duel waren begonnen. Roma was binnen tien minuten dicht bij een voorsprong. Lorenzo Pellegrini stuitte na een fraaie steekpass op een oplettende Timon Wellenreuther, die de bal voor diens voeten weggriste. Pellegrini kreeg een herkansing, maar zag zijn schot voor de doellijn weggekopt worden door David Hancko, die bij afwezigheid van de geblesseerde Trauner aanvoerder is. Overigens zou een eventuele treffer niet door zijn gegaan wegens buitenspel.

Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther houdt Lorenzo Pellegrini van scoren af - Foto: ANP

Net als tijdens de vorige onderlinge ontmoeting, de verloren Europa League-kwartfinale van vorig seizoen, overleefde Feyenoord de vroege druk van de Italianen. De eerste grote kans voor de Rotterdammers volgde na iets meer dan twintig minuten. Eerste Feyenoord-kans Na balverlies van Roma dribbelde Igor Paixão het vijandelijke strafschopgebied in. De 23-jarige vleugelaanvaller maakte een subtiele schijnbeweging en passeerde nog een verdediger, maar raakte de bal vervolgens verkeerd. Zijn inzet eindigde een meter naast het doel. In de minuten die volgden nam Feyenoord de controle over. Zo zag Mats Wieffer zijn afstandsschot in de handen van de doelman eindigen en verkeek Paixão zich op een gevaarlijke voorzet. Aan de andere kant verraste Roma-middenvelder Leandro Paredes even later met een gevaarlijk, zwabberend schot vanaf een meter of 25. Het was aan de vingertoppen van Wellenreuther te danken dat de uithaal de lat raakte.

Feyenoord viert de openingstreffer van Igor Paixão (midden) - Foto: ANP

Na twee gemiste kansen was het bij de derde keer wel raak voor Paixão. Vlak voor rust kopte hij Feyenoord op aangeven van Quilindschy Hartman op voorsprong. De Braziliaan profiteerde van een moment van onoplettendheid bij de Roma-defensie, die hem volledig vrij liet in het strafschopgebied. De 1-0 kwam op een ideaal moment voor Feyenoord, zo vlak voor de pauze. De voorsprong gaf trainer Slot de gelegenheid om topscorer Giménez in de 63ste minuut zijn rentree te laten maken na diens kuitblessure. Maar het was een andere topscorer die even later op het scoreformulier verscheen. Roma-spits Romelu Lukaku troefde Hancko af en kopte de gelijkmaker binnen.

Romelu Lukaku viert de gelijkmaker - Foto: Pro Shots