Doe-het-zelfketen Handyman maakt gedeeltelijke doorstart

Doe-het-zelfketen Handyman maakt een doorstart. Een deel van de activiteiten wordt overgenomen door de Elka Pieterman Groep. Dat laat curator Bart Louwerier weten.

Onder meer de webshop van de keten, die huishoudelijke artikelen en onderdelen verkoopt, blijft daardoor open. Ook 14 van de 49 Handyman-winkels in Nederland kunnen doorgaan. Deze winkels vielen buiten het faillissement, omdat ze van franchisenemers zijn.

Ontslagen

De winkels die het bedrijf in eigen beheer had sluiten na deze week. Medewerkers van die vestigingen verliezen hun baan. Het gaat om ongeveer tachtig mensen. De curator en de nieuwe eigenaar zoeken nog wel naar nieuwe franchisenemers voor deze winkels.

Opvallend is dat de Elka Pieterman Groep, een groothandel in elektronische huishoudelijke accessoires, onder dezelfde paraplu als Handyman valt. Beide bedrijven zijn eigendom van Sirrino Investments, zo blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel.

Volgens de curator hadden meerdere partijen interesse in Handyman. "Maar de Elka Pieterman Groep was de meest geschikte", zegt curator Louwerier. "Een doorstart is altijd een uitdaging en Handyman had een verouderde formule."

Handyman bestaat sinds 1974 en werd eind januari failliet verklaard. Dat was volgens het bedrijf onder meer te wijten aan de gestegen energie-, loon- en huurkosten.