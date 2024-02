Toussaint grijpt mis op WK, Steenbergen en Schouten zwemmen Nederlands record

Kira Toussaint eindigde op een zevende plek tot haar eigen teleurstelling. De zwemster had een bewogen week. Ze keek het afscheid van haar overleden oma gisteren via een livestream mee. - NOS

De zwemster had een bewogen week. Ze keek de uitvaart van haar overleden oma woensdag via een livestream mee. Steenbergen Nederlands record op 100 meter vrij Een ijzersterke Marrit Steenbergen plaatste zich met een tijd van 52,53 op de 100 meter vrij als eerste voor de finale van vrijdag. Nog nooit was een Nederlandse vrouw op deze afstand zo snel: ze zwom het oude record van Femke Heemskerk uit 2015 (52,69) uit de boeken.

Steenbergen won vorig jaar in 52,71 nog WK-brons op haar favoriete nummer. Dit hele toernooi is 24-jarige Friezin al in topvorm. Zondag won ze met de Nederlandse estafettezwemsters WK-goud op 4x100 meter vrije slag. Haar fantastische eindschot was hierin beslissend. Schouten Nederlands record op 200 meter school Ook Tes Schouten zwom een nieuw Nederlands record op de 200 meter schoolslag. Het oude record vestigde ze zelf bij de wereldbekerwedstrijden in Boedapest eind vorig jaar (2.21,52). Nu klokte ze een tijd van 2.21.50. De 23-jarige had vanaf de start al een forse voorsprong. Voor de finale van vrijdag plaatste ze zich dan ook met gemak als eerste.

Vrijdag wordt een Oranje-gekleurde dag in Doha. Ook Kai van Westering komt voor Nederland in actie en wel op de 200 meter rug. Van Westering, die zich uit het niets in de WK-selectie had gezwommen, zette 1.56,91 neer, een tijd die slechts zeshonderdste is verwijderd van het Nederlands record. Hij plaatste zich daarmee als zevende. De Nederlander had al een topdag nadat hij zich vanochtend plaatste voor de Olympische Spelen. Corbeau en Kamminga schepje erbovenop Zwemmers Caspar Corbeau en Arno Kamminga plaatsten zich voor de finale van de 200 meter schoolslag van vrijdag. Voor een podiumplek moeten ze er wel een schepje bovenop doen.

Imani de Jong, Silke Holkenborg, Janna van Kooten en Marrit Steenbergen hebben geen podiumplek gepakt op de 4x200 meter vrij. Kai van Westering verraste opnieuw met finaleplek op de 200 meter rug. - NOS

De snelste tijd was van de Amerikaanse Jake Foster (2.08,78), Corbeau werd derde (2.09,34) en Kamminga (2.10,30) eindigde maar net op de laatste finaleplek.

Zhanle Pan won op het koningsnummer de 100 meter vrij bij de mannen het goud in een tijd van 47,53. Het was een zinderende finalestrijd. De Chinese Pan ging aanvankelijk aan kop, maar kwam na zestig meter in de problemen waarna hij zich toch weer wist terug te vechten.