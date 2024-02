'Mbappé vertrekt na dit seizoen bij Paris Saint-Germain'

Kylian Mbappé vertrekt aan het einde van dit seizoen bij Paris Saint-Germain. De 25-jarige aanvaller heeft besloten zijn aflopende contract bij de Franse topclub niet te verlengen, meldt onder andere The Athletic.

Volgens de sportwebsite bevatte de huidige verbintenis van Mbappé, die deze zomer verloopt, een clausule waarmee hij zelf kon bepalen of hij zich voor nog een seizoen wilde binden aan de club waar hij sinds 2017 voor uitkomt. De deadline om die clausule te activeren, verstreek afgelopen juli.

Geen interesse

Tijdens de zomerse transferperiode toonde Al-Hilal vergaande interesse in de diensten van Mbappé. De club uit Saudi-Arabië was naar Parijs afgereisd om te onderhandelen over een bod van 300 miljoen euro, een record. De aanvaller liet toen weten geen interesse te hebben in een overstap.

Zelf heeft Mbappé zich nog niet publiekelijk uitgesproken over zijn toekomst, maar hij wordt al tijden in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid. Omdat hij in het laatste half jaar van zijn huidige contract zit, staat het hem vrij om te onderhandelen met andere clubs.