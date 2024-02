Vos sprint bij rentree naar tweede plaats in Ronde van Valencia, Balsamo wint

Marianne Vos heeft in haar eerste wedstrijd van het seizoen net naast een overwinning gegrepen. In de Ronde van Valencia was alleen de Italiaanse Elisa Balsamo sneller in de massasprint.

Voor de 36-jarige Vos was het haar eerste koers na bijna een half jaar zonder wedstrijden. De renster van Visma-Lease a Bike onderging in augustus een operatie aan de heupslagader in haar linkerbeen, waardoor ze vijf weken niet kon trainen. Ze besloot daarom ook om het veldritseizoen over te slaan en zich te focussen op het wegseizoen.

Vierdaagse rittenkoers

In de vierdaagse rittenkoers kreeg Vos in de eerste etappe meteen een kans op een zege. Nadat alle vroege vluchters waren teruggepakt, kon ze zich voor het eerst weer meten in de sprint, hoewel topsprinters als Lorena Wiebes en Charlotte Kool niet meededen.

Balsamo, de oud-wereldkampioene van Lidl-Trek, koos slim het wiel van Vos en had een beter eindschot, al bleef de Nederlandse wel lang bij. De Zwitserse Noemi Ruëgg (EF Education-Cannondale), die bij de opening van het seizoen in Spanje al eens wist te winnen, werd derde.