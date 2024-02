Debat over locatie erotisch centrum Amsterdam stilgelegd vanwege speaker

Een vergaderzaal in het stadhuis in Amsterdam waar de gemeenteraad vandaag debatteert over de locatie van een erotisch centrum, is vanmiddag even ontruimd geweest vanwege een verdacht voorwerp. Het bleek te gaan om een speaker.

Die werd buiten bij de vergaderzaal gevonden, waarna de politie werd ingeschakeld. Een deel van de omgeving werd vervolgens afgezet en de zaal werd uit voorzorg ontruimd.

De voorzitter van het debat onderbrak de vergadering en meldde dat iedereen op verzoek van de politie de zaal moest verlaten omdat er van buitenaf "iets" tegen het raam is geplakt dat verder onderzocht moest worden. Het debat werd geschorst.

De vergadering liep eerder al vertraging op omdat het debat werd verstoord door kreungeluiden. Die bleken uit de speaker te komen, meldt AT5.

Niet gevaarlijk

Het voorwerp is onderzocht door het Team Explosieven Veiligheid. De politie laat aan AT5 weten dat het inderdaad om een speaker ging en niet om iets gevaarlijks. Waarom de speaker bij de zaal is neergezet en door wie, is niet duidelijk. Het voorwerp is in beslag genomen voor onderzoek.

Het gebied is inmiddels weer vrijgegeven maar de raadsvergadering blijft nog wel geschorst, meldt NH. Naar verwachting wordt het debat om 19.30 uur hervat.

Locatie erotisch centrum

Vandaag zou er tijdens de commissievergadering gestemd worden over een beoogde locatie van het erotisch centrum. Als het aan het college van B en W ligt, komt het nieuwe centrum aan de Europaboulevard in Zuid. Het is de bedoeling dat 100 sekswerkers van de Wallen daarheen verkassen, om de overlast van het sekstoerisme in de binnenstad tegen te gaan.

Het plan voor een erotisch centrum in Amsterdam stuit al langer op veel verzet onder inwoners, ondernemers en sekswerkers zelf. In oktober liepen meer dan honderd demonstranten een protestmars naar het stadhuis in Amsterdam.