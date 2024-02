2000 gloednieuwe tanks en pantserhouwitsers: Polen haalt NAVO-norm met gemak

Toen Rusland twee jaar geleden Oekraïne binnenviel, werd in Polen meteen de knop omgezet. Het leger moest worden versterkt, en dus werd er grootschalig ingekocht, onder andere in de VS: grote aantallen Apache-helikopters en Abrams-tanks en maar liefst 506 Himars-raketsystemen, die aan het Oekraïense front zeer doeltreffend blijken. Daarnaast sloot de regering een megadeal met de Zuid-Koreaanse defensie-industrie: FA-50-straaljagers, nog 288 Koreaanse Himars-lookalikes, 648 pantserhouwitsers (waarvan een groot deel in Polen zelf gebouwd zal worden), en nog eens duizend K2-tanks. De bestellingen geven extra tanden aan de bestaande strijdkrachten. Die tellen bijna 300.000 militairen en beschikten al over 800 stuks geschut en 650 tanks, waaronder de Duitse Leopard 2. Ter vergelijking: Nederland bezit geen tanks en telt 68 stuks geschut. Naar verwachting komt Polen dit jaar dan ook uit op een defensiebesteding van (ruim) 4 procent van het bruto binnenlands product. Dat is twee keer zo veel als de NAVO-norm, die veel lidstaten waaronder Nederland niet halen. Dat bbp ligt dicht bij elkaar: de Poolse economie staat mondiaal op plek 21, Nederland op plek 18.

Afbeelding ter illustratie - Foto: NOS

Nederland stak vorig jaar 1,7 procent van het bbp in defensie. En zelfs dat is een "opgekrikt cijfer", zegt Mart de Kruif, voormalig commandant van de Nederlandse landmacht. "Daar zit ook pensioen en wachtgeld bij, en kosten die in andere landen niet binnen deze begroting zouden vallen." Ook dit jaar zal Nederland naar verwachting met 1,95 procent blijven steken onder de NAVO-norm. Dus wordt nu de vraag gesteld of het wel mogelijk is extra geld uit te geven aan defensie. "Dat is een non-discussie", zegt defensie-expert Dick Zandee van Instituut Clingendael. "Het komt door vertragingen bij de aankoop van materieel, want er zijn wachtrijen bij de fabrieken. Dat probleem lost zich op termijn wel op." Europese luchtverdediging Maar juist vanwege die lange wachttijden wil je niet eerst ook nog jarenlang twijfelen over versterking van defensie, zegt Zandee. In defensiekringen klinkt kritiek op de traditionele slagkracht van de Nederlandse landmacht, of beter het gebrek daaraan, legt hij uit. Dat zit in tanks, pantservoertuigen, geschut en menskracht. Maar in geval van een groot gewapend conflict heeft heel Europa volgens Zandee nog een andere zwakke plek: de luchtverdediging. "Idealiter wil je het Europese luchtruim van de Noordkaap tot aan de Zwarte Zee gedekt hebben met luchtafweer op drie niveaus: hoog, middelhoog en laag. Daarnaast wil je moderne luchtafweer hebben om het achterland te beschermen, bijvoorbeeld bij belangrijke havensteden, zoals Rotterdam. Die dekkingsgraad hebben we bij lange na niet bereikt." Polen besloot in 2023 tot aanschaf van Patriots, ter waarde van 15 miljard dollar. Het is een van de westerse luchtverdedigingssystemen die in Oekraïne zeer effectief blijken, zelfs voor het uitschakelen van hypersonische Russische raketten. Nederland zou, bij gebrek aan tanks en andere klassieke slagkracht, ervoor kunnen kiezen om een grotere bijdrage te leveren aan de Europese luchtverdediging, zegt Zandee. Maar bijvoorbeeld een extra Patriot-squadron staat ook sinds 24 februari 2022 - de dag van de Russische inval in Oekraïne - in Nederland nergens op de agenda.

NOS-correspondent Charlotte Waaijers vanuit Polen: "In Polen is de zorg dat Poetin straks ook binnen kan vallen groot. Er bestaat daarom brede steun voor de enorme investeringen in defensie. Het is ook een van de weinige punten waarover de nieuwe regering en de oude het eens zijn." "Wel plaatst de nieuwe regering vraagtekens bij de deals die zijn gesloten met Zuid-Korea. De voorwaarden zouden opnieuw moeten worden onderhandeld, en een grote lening is in elk geval nog niet rond. Wat daarbij politiek spel is, en wat serieuze problemen zijn, is moeilijk te zeggen." "Daarnaast zal het ook in Polen nog een uitdaging worden om genoeg soldaten te werven voor de uitbreiding van het leger. Dat leidt in Polen tot discussies over de herinvoering van de dienstplicht."