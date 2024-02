Griekspoor te sterk voor Hurkacz in enerverende partij op ABN Amro Open

In een partij vol servicegeweld zagen de fans in Ahoy in de eerste set elf games lang fraai tennis en geen breaks, niet eens een kans op een break. Hurkacz verloor vijf punten op eigen service, Griekspoor zelfs maar twee, tot Griekspoor op 6-5 op eigen service toch plots twee setpoints tegen kreeg. Maar de sterk spelende Nederlander maakte knap vier punten op rij en dwong een tiebreak af.

Ambitieus als Griekspoor is, durfde de Amsterdammer aan het begin van het tennistoernooi in Rotterdam hardop te zeggen dat hij de top tien van de wereld wil binnenstormen.

Het was al vaker close tussen beide tennissers, zoals tijdens de vijf uur durende vijfsetter op Roland Garros van vorig jaar (winst Hurkacz) en op het gras van Halle enkele weken later (winst Griekspoor).

Tallon Griekspoor heeft in Ahoy het Poolse servicekanon Hubert Hurkacz ontmanteld. Enerverend was het, zeer dicht bij elkaar ook, maar Griekspoor plaatste zich voor de kwartfinales van het ABN Amro Open. Griekspoor won in drie sets: 6-7 (5), 7-6 (5), 7-6 (4).

De partij tussen Jannik Sinner en Gael Monfils is vanaf 19.30 uur te zien. In het weekend zijn de halve finales en finale (op zondag om 15.30 uur) ook live te volgen.

Ook de derde set eindigde na een zinderende slotfase in een tiebreak. Griekspoor benutte de eerste breekkans, maar leverde die voorsprong snel weer in. In de zinderende eindfase toonde Griekspoor een enorme wil om te winnen en hij trok de tiebreak met 7-4 naar zich toe.

Rune uitgeschakeld

Voordat Griekspoor had gespeeld tegen Hurkacz, rekende Aleksandr Sjevtsjenko verrassend af met de Deen Holger Rune. De 23-jarige Kazach sloeg de nummer drie van de plaatsingslijst in Rotterdam in drie sets (6-4, 1-6, 6-3) naar huis voor een plek in de kwartfinales in Ahoy.

"De revanche is zoet na de Brisbane-partij", zei Sjevtsjenko over de in januari verloren wedstrijd tegen Rune. "Nu was ik agressiever in de eerste set. Hij was misschien iets beter in de derde set maar ik had het geluk aan mijn zijde."

De Kazach is blij dat hij doorstoomt in Ahoy. "Nederland is een geweldig land en ik droomde als kind van het toernooi in Rotterdam."

In de kwartfinale treft de huidige nummer 57 van de wereld Grigor Dimitrov. De in vorm verkerende Bulgaar was eerder op de dag met 6-3 7-5 te sterk voor de Hongaar Marton Fucsovics.