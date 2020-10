Groot zegt niks toe en toch duikt haar naam op in Oranje-selectie

Emmanuel Mayonnade, bondscoach van de handbalvrouwen, heeft een opvallende naam opgenomen in zijn voorlopige selectie voor het EK in december in Noorwegen en Denemarken: Nycke Groot.

De 32-jarige topspeelster van het Deense Odense bedankte in januari 2019 voor Oranje om "gas terug te nemen". Ze bleef bij haar besluit, ook al werd de roep om haar terugkeer groot vanwege langdurige blessures bij Estavana Polman en Delaila Amega.

"Dit is voornamelijk een administratief feit. Ze is nu speelgerechtigd voor het EK", verklaart de handbalbond de plotselinge selectie van Groot. De bond wil niet zeggen of er nieuwe gesprekken gaande zijn over een terugkeer.

De deur voor Groot staat altijd open

De handbalvrouwen kwamen eind september voor het eerst in het coronatijdperk weer bij elkaar. Ook toen was Groot al onderwerp van gesprek. "De laatste keer dat ik haar sprak, was ze er niet klaar voor. Ze weet dat de deur altijd open staat", zei Mayonnade toen.

Polman deed zelfs een dringende oproep: "Kom heel snel naar Nederland, we hebben je nodig!" En Lois Abbingh glimlachend: "We hebben het er heus wel eens over. Zeg nooit nooit, zou ik zeggen."