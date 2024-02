Verdachte explosie Rotterdam blijft langer vastzitten

De man die werd opgepakt na de dodelijke explosie in Rotterdam blijft voorlopig vastzitten. De rechter-commissaris heeft zijn voorarrest opnieuw verlengd. Dit keer met drie maanden, meldt het OM. De verdachte zit nog steeds in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

De man, Jalal O., is huurder van een ruimte in het ontplofte pand en zit vast op verdenking van de productie van drugs. Hij werd begin deze maand aangehouden, nadat de politie op de plek van de explosie verschillende spullen had gevonden die gebruikt kunnen worden bij de productie van drugs.

Bij de explosie werd een wooncomplex in de Rotterdamse buurt Zuidwijk grotendeels verwoest. Drie mensen kwamen om het leven.

De 34-jarige O. uit Rotterdam verklaarde onder meer tegenover Rijnmond dat hij de ruimte gebruikte om te klussen en dat hij geen idee had wat de explosie had veroorzaakt. De verdachte was naar eigen zeggen zo'n veertig minuten voor de explosie weggegaan bij de loods en bleef dus ongedeerd.