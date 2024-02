Toch hoge celstraf voor alle daders liquidatie Amstelveen

Twee mannen zijn in hoger beroep veroordeeld tot 28 jaar celstraf voor de moord op Rachid Kotar, eind 2019 in Amstelveen. Een derde man kreeg 14 jaar gevangenisstraf.

Jonathan C. (29) en Jurviën M. (23). kregen de hoogste straffen omdat zij de schutters waren. Saifeddine M. (26) was de spotter. Volgens het gerechtshof in Amsterdam plaatste hij een gps-systeem onder de auto van Kotar. Zo wisten de daders de locatie van het slachtoffer.

In de zomer van 2022 kreeg Jonathan C. in eerste instantie een celstraf van 25 jaar. De twee andere medeverdachten werden toen nog vrijgesproken. De rechter vond destijds dat hun aandeel in de moord niet bewezen kon worden. In hoger beroep is besloten dat zij wel alle drie de gevangenis in moeten.

Looppatronen onderzocht

In het hoger beroep gebruikte het gerechtshof verschillende bewijsstukken, schrijft het hof. Het gaat onder andere om openbaar vervoers- en telecomgegevens, camerabeelden en DNA-onderzoek. "Ook werd in hoger beroep een 'looppatroon-onderzoek' uitgevoerd, waarbij een deskundige kenmerkende overeenkomsten in het looppatroon van J.C. en J.M. met dat van de schutters constateerde."

Volgens het hof hebben Jonathan C. en Jurviën M. Kotar doodgeschoten op de parkeerplaats bij een sportschool in Amstelveen. Het 5-jarige zoontje van Kotar zat op dat moment op de achterbank van de auto en bevond zich achter zijn vader. Daarom vindt het hof ook dat de schutters schuldig zijn aan een poging tot moord op de jongen, die niet gewond raakte.

'Angstaanjagende koelbloedigheid'

"De bewezen feiten zijn ernstig en schokkend", zegt het hof. "Er is sprake van een angstaanjagende koelbloedigheid, die wordt gezien als volstrekt gewetenloos."

Het slachtoffer Rachid Kotar was een bekende van de politie. Hij zou deel uit hebben gemaakt van een bende die al jaren in conflict is met de groep rond Ridouan Taghi.

De eisen van het OM tegen de drie verdachten waren in 2022 celstraffen tot 30 jaar. Jonathan C. en Jurviën M. hoorden toen 30 jaar cel tegen zich eisen, Saifeddine M. 22 jaar.