Warmste 15 februari ooit: 'Doet lenteachtig aan'

Met 15,5 graden Celsius was het vandaag in De Bilt de warmste 15 februari ooit gemeten. Volgens sommige meteorologen is het daarmee de eerste lentedag van dit jaar, hoewel de echte lente nog moet beginnen. Maar NOS-weerman Marco Verhoef zegt liever dat het buiten "lenteachtig aandoet".

"Bij mijn weten is er geen officiële term voor als het 15 graden of meer is", zegt Verhoef. "Maar wat dat betreft ben ik wel oerconservatief". Bij andere dagen zijn die officiële namen er wel: boven de 20 graden spreek je van een warme dag, boven de 25 graden is het een zomerse dag en een tropische dag is het als het de hele dag boven de 30 graden is.

'Past in trend'

Maar dat er een dagrecord gebroken is in De Bilt, is in ieder geval zeker. Verhoef "Die records zul je altijd hebben. Maar we hebben de laatste jaren veel vaker warmterecords dan kouderecords. Dat past in de trend van opwarmend klimaat."

Het record van vandaag stond niet heel scherp, stelt Verhoef. "Dat stond op 15,1 graden. Daar kon wel wat mee gebeuren. Terwijl het record voor De Bilt voor morgen (16 februari) staat op 16,7 graden. Dat gaan we niet halen."

De komende dagen verwacht de weerman dat het iets minder zacht wordt dan vandaag. "Dit is echt het piekje. Het blijft zacht voor deze tijd van het jaar, maar het extreme is er vanaf."

In beeld: lenteachtige dag in Nederland. Deze foto's zijn ingestuurd via NOS Ooggetuige.