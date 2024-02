Man agressief tijdens vlucht naar Curaçao, toestel wijkt uit naar Azoren

Vliegmaatschappij TUI heeft gisteren een tussenlanding moeten maken op de Azoren vanwege een agressieve passagier. Een man uit Curaçao viel bemanningsleden lastig, beledigde passagiers en veroorzaakte volgens een lokale krant een "sfeer van terreur".

Het cabinepersoneel vormde een menselijke barrière om te voorkomen dat hij de cockpit binnendrong. Een woordvoerder van TUI in Nederland heeft het incident bevestigd.

Het agressieve gedrag begon kort na het opstijgen van Schiphol. De verdachte leek onder invloed. Hij maakte seksueel getinte opmerkingen naar stewardessen en claimde lid te zijn van No Limit Soldiers. Dat is een beruchte bende op Curaçao die betrokken was bij de moord op politicus Helmin Wiels in 2013.

De situatie liep uit de hand toen de man naar voren liep en begon te schreeuwen naar alle inzittenden, specifiek Nederlandse passagiers agressief benaderde en hen beschuldigde van het onderdrukken van Curaçaoënaars. Toen hij bij de cockpit naar binnen wilde, is hij tegengehouden door cabinepersoneel. Met de hulp van vier passagiers werd hij overmeesterd.

De piloot moest de vlucht omleiden en landde op de Azoren, waar speciale antiterreureenheden de man arresteerden. Na een vertraging van drie uur zette het vliegtuig weer koers naar Curaçao.