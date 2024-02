Voormalige langeafstandloper en wereldrecordhouder Rono (72) overleden

Voormalig langeafstandsloper Henry Rono is overleden. De Keniaan, die in 1978 in 81 dagen vier wereldrecords brak, is 72 jaar geworden.

Rono slaagde er 46 jaar geleden in om het mondiale record op de 300 meter, 5.000 meter en 10.000 meter en de steeplechase aan te scherpen. Door de Keniaanse boycots rondom de Spelen in 1976 en 1980 kwam hij nooit in aanmerking voor olympisch eremetaal.

Eerder deze week werd Kenia al opgeschrikt door het overlijden van Kelvin Kiptum. Hij was de wereldrecordhouder op de marathon.