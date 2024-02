Vakbonden willen meer maatregelen om geweld tegen NS-medewerkers tegen te gaan

Vakbonden FNV en CNV willen dat de politiek meer maatregelen neemt om geweld tegen NS-medewerkers tegen te gaan. Vandaag werd bekend dat er vorig jaar opnieuw meer geweldsincidenten tegen de medewerkers zijn geregistreerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om bedreigingen, bespugen of lichamelijk geweld.

De FNV wil dat conducteurs makkelijker de identiteit van agressieve passagiers in het politiesysteem kunnen controleren. "Nu moeten ze vaak wachten op de politie om de identiteit van bijvoorbeeld een zwartrijder vast te stellen. Dat duurt vaak even en kan agressie in de hand werken", zegt Henri Janssen, bestuurder bij FNV Spoor. Ook wil de vakbond dat er meer waarde wordt gehecht aan de getuigenis en aangifte van NS-medewerkers, zoals bij politiemedewerkers al het geval is. Daarnaast zouden er volgens Janssen meer beveiligers moeten worden aangenomen.

Jerry Piqué van CNV Vakmensen zegt dat de NS al samen met de bonden bezig is om de sociale veiligheid te verbeteren. "Maar dat lukt ons niet alleen." Hij benadrukt dat de meeste meldingen komen over verwarde mensen en zogenoemde veiligelanders. "Dat is een maatschappelijk probleem, daar hebben we ook de politiek voor nodig."

Niet meer alles melden

Het is het derde jaar op rij dat de geweldscijfers zijn gestegen. Vorig jaar ging het om 1042 meldingen, in 2020 ging het nog om 661 meldingen. Piqué denkt dat het daadwerkelijk aantal incidenten veel hoger ligt dan de meldingen. "Ik hoor heel veel incidenten van onze leden, maar hoor ook dat ze niet meer alles melden. Ze zijn meldingsmoe."

Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur noemt de stijging volstrekt onacceptabel. "Het openbaar vervoer moet veilig zijn, zowel voor personeel als reizigers", zegt ze volgens persbureau ANP.

De toegenomen verharding is "een trend die we sinds corona op meerdere plekken in de maatschappij zien". Ze vindt dat "zorgelijk" en spreekt daar naar eigen zeggen geregeld over met bijvoorbeeld werkgevers in het ov, vakbonden, politie en justitie.

Concrete maatregelen om de toegenomen agressie in te dammen, noemt Heijnen niet. "Het beste en snelste resultaat is te boeken als mensen zich normaal gedragen. Dat betekent dat je een kaartje koopt en vriendelijk bent tegen het ov-personeel en je medepassagiers."

Vorig jaar spraken we met een conducteur, die vertelde over de nare situaties die ze heeft meegemaakt: