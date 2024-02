Tienduizenden huishoudens in regio Zeist urenlang zonder water

In de omgeving van Zeist en De Bilt hebben tienduizenden huizen urenlang zonder water gezeten vanwege een storing. Inmiddels hebben de meeste huishoudens weer water, meldt RTV Utrecht.

De storing begon rond 12.45 uur. Volgens Vitens was er bij werkzaamheden in de wijk Nijenheim in Zeist een waterleiding geraakt, waarna ongeveer 66.000 huishoudens urenlang zonder water kwamen te zitten.

Monteurs zijn momenteel bezig om het lek te herstellen en de waterdruk te stabiliseren. Bij de meeste huishoudens kwam er rond 16.15 uur weer water uit de kraan. Volgens Vitens kan het gebied rondom Nijenheim nog wel tot vanavond laat last hebben van hinder. "De verwachting is dat dit tot middernacht zal duren", aldus Vitens.

Water inslaan

Vanwege de storing kwamen naast huishoudens volgens RTV Utrecht ook verschillende horecazaken zonder water te zitten. Ook verschillende crèches in de buurt gingen vanwege de storing dicht en ouders werden gevraagd hun kind op te halen.

Bij verschillende winkels vlogen de flessen drinkwater de deur uit omdat mensen massaal drinkwater insloegen. Een winkel in Zeist had vanmiddag al bijna niets meer, aldus de regionale omroep: