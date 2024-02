Oranje-voetbalsters komen met statement tegen overbelasting: 'Gaat om gezondheid'

Andries Jonker heeft aangekondigd dat de speelsters van het Nederlands elftal met een statement zullen komen tegen overbelasting van topvoetbalsters. Hoe dat precies eruit gaat zien, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat het na de halve finales in de Nations League van Oranje tegen Spanje zal plaatsvinden.

Bondscoach Jonker zegt in aanloop naar dat Nations League-duel tegen Spanje andermaal dat het zo niet verder kan.

'Speelsters moeten genoeg rust krijgen'

De volle speelkalender is professionele voetbalsters al een paar jaar een doorn in het oog. Zo was de kritiek op de UEFA groot toen het de Nations League voor vrouwen invoerde. Ook in het clubvoetbal worden steeds meer wedstrijden afgewerkt.

Jonker zegt dat na de wedstrijd tegen Spanje van volgende week vrijdag iets gaat gebeuren. "Gezien alle ontwikkelingen in het vrouwenvoetbal hebben we besloten dat we wat naar buiten gaan brengen. Dat doen we niet nu, maar wel op hele korte termijn."