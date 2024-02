Zes jaar voor misbruiken meisjes in kelderbox

Een 53-jarige man is veroordeeld tot zes jaar cel voor het verkrachten van twee meisjes van 13 en 15 jaar. Dat deed hij in 2010 in kelderboxen in Schiedam en Vlaardingen. De man, de Schiedammer Marcel B., werd pas begin vorig jaar opgepakt.

De twee verkrachtingen vonden plaats binnen een periode van drie weken. In beide gevallen volgde de dader het slachtoffer op de fiets naar haar huis, dwong hij haar een kelderbox in en verkrachtte hij haar onder bedreiging van een mes.

Compositietekening en DNA-onderzoek

De zaken bleven jarenlang onopgelost. Eind 2021 verspreidde de politie een 3D-animatie van de verdachte, gebaseerd op een compositietekening uit 2010. Er kwamen ruim 300 tips binnen.

Later werd een DNA-onderzoek uitgevoerd onder tientallen geselecteerde mannen, die vrijwillig meewerkten. Dat leverde een match op met Marcel B., die zich ook had gemeld.

Straf lager dan geëist

In het proces ontkende hij schuld. "Hij heeft met zijn handelingen enkel oog gehad voor zijn eigen lustgevoelens en heeft zich niet bekommerd om de schade die hij bij de minderjarige slachtoffers aanrichtte", aldus de rechtbank. Die neemt het B. ook kwalijk dat hij al die jaren heeft gezwegen.

De straf is lager dan de acht jaar cel die het Openbaar Ministerie had geëist. Dat is onder meer omdat de rechtbank B. vrijsprak van een poging tot aanranding van een ander meisje van 13.