Opruimen van asbest in Vroomshoop gaat nog zeker 8 weken duren

Een flinke klus, zegt de projectmanager tegen RTV Oost . "We hebben een besmet gebied van ongeveer 25 hectare, zeg maar 50 voetbalvelden." De daken van auto's zijn al schoongespoten. Nu zijn de daken van huizen en scholen aan de beurt. Ook wegen en speeltoestellen moeten nog worden schoongemaakt. Nog zeker tot eind april lopen mensen met gele pakken rond in Vroomshoop.

Het duurt nog zeker acht weken voordat het asbest in het Twentse Vroomshoop is opgeruimd. Dat verwacht het specialistisch bedrijf dat de komende tijd aan de slag gaat om het dorp vrij te maken van de gevaarlijke stof. Het kwam daar terecht door een grote brand, eerder deze maand in een industriepand.

In vijfhonderd tuinen in Vroomshoop (Overijssel) was asbest terechtgekomen door een grote brand. Omwonenden konden hun auto's wassen in speciaal daarvoor ingerichte plekken. - NOS

Door de brand, die in de nacht van zondag 4 februari woedde, kwam asbest in tuinen van 500 huishoudens terecht. Het had veel gevolgen voor de inwoners van het dorp. Zo lag het treinverkeer tussen Almelo tot vrijdag 9 februari stil, omdat het asbest over een lengte van 240 meter op het spoor terecht was gekomen.

Een basisschool in de buurt bleef dagenlang dicht en kon pas vrijdag 9 februari weer open. Verder werden speeltuinen afgesloten en werd omwonenden verzocht voorlopig niets uit de moestuin te eten.

Toplaag

Van daken kan het asbest over het algemeen vrij makkelijk worden afgespoeld. Moestuinen reinigen is daarentegen wat ingewikkelder. "Daar zullen we de toplaag vanaf moeten schrapen", aldus de projectleider.

In het gebied waar het asbest is neergedaald, staan ook kerken. Het specialistisch bedrijf gaat daar op de daken en torens aan de slag met kranen van veertig meter hoog.

Als alles is opgeruimd, voert een extern laboratorium een inspectie uit om te controleren of Vroomshoop inderdaad asbestvrij is, schrijft de regionale omroep.

Gezamenlijke container

Ook in Zeeland wordt asbest opgeruimd. In het dorp Kloetingen brak vorige week een brand uit in een loods. Zo'n zestig woningen kregen op de een of andere manier te maken met asbestvervuiling.

Binnen zes weken is dat allemaal opgeruimd, zegt de gemeente. Tijdens die weken gelden maatregelen voor bewoners. Zo mogen huisdieren zoals kippen niet vrij rondlopen in de tuin en moeten de bewoners afval deponeren in een gezamenlijke container.