Nog twee verdachten aangehouden voor dodelijke schietpartij Purmerend

De politie heeft meer verdachten aangehouden voor de dodelijke schietpartij bij het treinstation van Purmerend. Het gaat om een 18-jarige man uit Amsterdam en een 16-jarige jongen uit Purmerend. De twee werden gisteravond aangehouden.

Een dag eerder werd al een andere 16-jarige jongen uit Purmerend aangehouden. De daders zitten in beperkingen. Dat betekent dat zij met niemand behalve hun advocaat contact mogen hebben. De 16-jarige jongen die eergisteren werd aangehouden en de 18-jarige man worden morgen voorgeleid bij de rechter-commissaris. Er wordt nog overlegd wanneer de andere 16-jarige verdachte wordt voorgeleid.

De politie meldt nu ook dat een conflict tussen jongeren in Purmerend mogelijk de aanleiding is geweest van het schietincident. Gisteren werd daar nog niets over gezegd.

Bij de schietpartij op maandagavond raakte een 19-jarige man uit Purmerend zwaargewond. Hij overleed die nacht in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Een man van eveneens 19 jaar raakte zwaargewond. Hij ligt nog in het ziekenhuis. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.