Meerdere doden door raketaanvallen over en weer in Oekraïne en Rusland

Bij raketaanvallen over en weer tussen Oekraïne en Rusland zijn meerdere doden gevallen.

In de regio Charkiv leidde een nachtelijke Russische raketaanval tot in ieder geval vijf doden en meerdere gewonden, zegt de militaire gouverneur van Charkiv. Bij de aanval zouden meerdere gebouwen geraakt zijn. Onder het puin wordt nog gezocht naar vermisten. Oekraïne meldt dat één vrouw is gered.

Ook in andere delen van Oekraïne zijn raketten neergekomen, zoals bij Kyiv en bij Zaporizja. De Oekraïense luchtmacht claimt de helft van 26 raketten die zijn afgevuurd te hebben onderschept.

Raketaanval op Belgorod

Later op de ochtend zijn er ook in de Russische stad Belgorod explosies geweest na raketaanvallen. In de stad vlak bij de Oekraïense grens is een winkelcentrum geraakt. Russische staatsmedia melden dat er vijf mensen zijn omgekomen. Ook zegt Rusland dat er achttien gewonden zijn.

Rusland zegt bovendien dat het veertien Oekraïense raketten boven de regio Belgorod heeft neergehaald.

Die regio, zo'n 40 kilometer van de Oekraïense grens, was de afgelopen maanden vaker doelwit van Oekraïense aanvallen. Er is ook een militaire basis gevestigd.

De aanvallen kunnen niet onafhankelijk geverifieerd worden en de lezingen van Oekraïne en Rusland verschillen. Oekraïne reageert vrijwel nooit op aanvallen die zijn uitgevoerd op Russisch grondgebied.