Militair vast voor afschieten zwaar vuurwerk naar boa's in Katwijk

De militair is opgepakt op verdenking van vernieling en poging tot zware mishandeling, schrijft Omroep West . Na onderzoek van de marechaussee werd de verdachte aangehouden in Den Helder, waar de Koninklijke Marine is gevestigd. Hij zit momenteel vast en wordt verhoord. Het is niet bekend of de man uit Katwijk komt.

Oudejaarsavond in Katwijk verliep onrustig. Handhavers werden beschoten met vuurwerk, wat door omstanders werd gefilmd. Daarnaast waren er flink wat vernielingen in de kustplaats: de gemeente hield er volgens het Leidsch Dagblad een schadepost van 27.000 euro aan over.

Vuurwerkgeweld

Tijdens de jaarwisseling waren politie en hulpdiensten op meer plekken in Nederland doelwit van relschoppers. In het Gelderse Hedel deden agenten aangifte van poging tot doodslag omdat ze waren bekogeld met zwaar vuurwerk, glas en stenen. Ook in Nieuw-Beijerland was er sprake van vuurwerkgeweld tegen hulpverleners: daar werden twee mannen voor aangehouden op verdenking van poging tot doodslag.

De mobiele eenheid werd op verschillende plaatsen ingezet om rust te herstellen. Uit een eerste balans op 1 januari bleek dat de politie zeker 200 mensen had opgepakt en dat tientallen agenten gewond waren geraakt.