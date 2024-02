Schouten opgekrabbeld na ziekte in aanloop naar WK: 'Slapen doet heel veel'

Drie rondjes. Nog niet de helft van een drie kilometer. Langer heeft Irene Schouten woensdagmiddag niet op het ijs gestaan van de Calgary Olympic Oval. Het waren rondjes waarin ze "een beetje de wedstrijdsnelheid wilde opzoeken". Om daarna weer te rusten, om vanavond te "knallen". Schouten rijdt op de openingsdag van de wereldkampioenschappen afstanden de drie kilometer. Ze kan er een gat op haar palmares mee opvullen. 'Hoop dat ik fit ben' Ondanks drie olympische titels en vijf gouden medailles op zowel de EK als de WK afstanden won de regerend wereldkampioen allround nog nooit een wereldtitel op de drie kilometer. "Maar de belangrijkste heb ik gelukkig wel", verwijst Schouten naar haar olympische succes op de 3.000 meter in Peking. "Ik hoop dat ik fit ben, goed rijd en er alles uit kan halen. Dan gaan we kijken wie de beste is."

Fit was Schouten een week geleden zeker niet. "Vorige week donderdag, toen ik de trap opliep, brak het zweet me uit. Het liep over mijn gezicht. Toen wist ik: dit is niet goed." Wat volgde waren dagen met "veel rusten en vrij weinig doen" in het hotel. "Ik heb in het weekeinde mijn bed heel veel gezien, toen kneep ik 'm wel even. Ik raakte een beetje in paniek, want dit is de wedstrijd waar ik goed wil rijden en dan word je ziek. Maar slapen doet heel veel." 'Rustig aan doen, zeven rondjes knallen' "Je hoopt dat het elke dag beter wordt. Dinsdag ging het heel goed, maar toen deed ik wat te veel op het ijs. Daarom dacht ik: ik moet rustig aan doen en donderdag zeven rondjes knallen." Vandaar dat bescheiden aantal van drie rondes, een dag voor de wedstrijd. Het devies luidt: "Doen wat ik moet doen en alle energie op de wedstrijd."

Schouten rijdt in de laatste rit (om 21.20 uur) tegen de Canadese Valerie Maltais. Nog voor de loting bekend werd, noemde Schouten haar als een van de grootste uitdagers. Met ploeggenote Marijke Groenewoud (rit 9 om 21.14 uur) en good-old Martina Sáblíková. Twee rijders die je volgens Schouten nooit moet onderschatten. "We zijn allemaal aan elkaar gewaagd. Ik weet, als ik doe wat ik kan, dan kan ik heel hard rijden. Maar dat is de vraag. Ik hoop dat ik kan laten zien wat ik in me heb." Naast Schouten en Groenewoud rijdt ook Elisa Dul de 3.000 meter. Dul, eveneens rijder van AH-Zaanlander debuteert op de WK afstanden:

Niet alleen Schouten voelde zich een paar dagen beroerd, ook de aanloop van Groenewoud naar de WK was niet ideaal. Twee weken geleden, bij de laatste wereldbeker in Quebec, was ze "flink verkouden" en zat er niet meer in dan een achtste plek op de drie kilometer. "Ik voel me beter dan twee weken geleden, gelukkig. Het is altijd moeilijk om te zeggen, maar als ik de trainingen van de afgelopen dagen bekijk, sta ik er goed voor en zit het podium er zeker in."

Het is moeilijk uit te spreken, maar het zit wel een beetje in mijn achterhoofd. Marijke Groenewoud over WK-goud