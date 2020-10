Unilever verkoopt meer saus, ijs en wasmiddelen, ondanks coronacrisis

Unilever lijkt de coronacrisis goed door te komen. De producent van onder meer Knorr, Magnum, Dove en Omo heeft de verkopen in het derde kwartaal zien toenemen. De impact van corona op horeca en toeristische bestemmingen is gecompenseerd door meer verkopen in de supermarkt.

Met name ijsjes en saus worden nu meer thuis geconsumeerd. Ook schoonmaakmiddelen en producten als shampoo en deodorant laten groei zien. Met name in Azië en Noord- en Zuid-Amerika weet Unilever meer te verkopen. In Europa is de omzet lager dan een jaar eerder doordat de prijzen iets zijn gedaald.

De omzet kwam in het derde kwartaal uit op 12,9 miljard euro.

'Vertrekboete'

Ook het veelbesproken wetsvoorstel van GroenLinks wordt genoemd in het kwartaalbericht. Unilever herhaalt dat de vertrekboete zoals die er nu ligt in strijd is met Europese wetgeving en verschillende belastingverdragen. Ook herhaalt Unilever dat het de verhuizing afblaast als het niet in het belang is van aandeelhouders en andere belanghebbenden.

Het is nog niet duidelijk of, en zo ja wanneer de 'vertrekboete' er komt. De komende tijd moet duidelijk worden of er een meerderheid voor is in de Tweede Kamer.