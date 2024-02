Vanavond op tv: Meer geld naar Defensie? • 'Open overheid' weinig open • Vitesse in zwaar weer

NAVO bijeen over defensiebudgetten

Demissionair minister van Defensie Kajsa Ollongren is vandaag bij een NAVO-vergadering over de verhoging van de defensiebudgetten en de hulp aan Oekraïne. "Onze belangrijkste focus is nu Oekraïne helpen en Rusland afschrikken zodat het geen nieuwe stappen zet. Dat deze oorlog stopt met een overwinning voor Oekraïne is cruciaal", zei Ollongren vandaag. Verschillende landen hebben aangegeven hun defensiebudgetten flink op te hogen. Wat doet Nederland? Demissionoar minister Kajsa Ollongren is vanavond te gast.