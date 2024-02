Hockeysters rijgen Pro League-zeges aaneen en winnen ook van China

De Nederlandse hockeysters hebben in de Pro League met gemak gewonnen van China. In het Indiase Rourkela won Oranje met 4-1.

Eerder deze week won Nederland met 3-1 van China, dat gecoacht wordt door Alyson Annan. De Australische was tussen 2016 en 2022 bondscoach van Oranje.

Nederland is deze Pro League-campagne nog ongeslagen. De ploeg van bondscoach Paul van Ass won tien van de tien wedstrijden, vaak zonder enige moeite. Van Ass stelde al eerder als doel om elk duel zeker vijf keer te scoren.

Snelle goals

Het was daarom extra fijn dat Oranje al in het eerste kwart twee scoorde. De eerste echte kans van de wedstrijd was voor China, maar Oranje was koelbloediger.

Eerst was het Joosje Burg die doel trof, nadat de bal uit de kluts voor haar voeten was beland. De actie van Yibbi Jansen die aan de goal vooraf ging, was fraai.