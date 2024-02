Na zes ongelukken neemt Rijkswaterstaat maatregelen bij beruchte bocht

Nadat gisteren alweer een auto uit de bocht was gevlogen op de A20 bij Schiedam neemt Rijkswaterstaat maatregelen. Het was de zesde auto die dit jaar in de vangrail belandde van de verraderlijke bocht. Voor zover bekend zijn er bij de ongelukken twee mensen gewond geraakt, voor de rest is het gebleven bij blikschade.

In een poging om meer incidenten te voorkomen, plaatst Rijkswaterstaat vandaag extra borden bij de bocht van de verbindingsweg van de A20 (vanuit Rotterdam) richting de A4 (Beneluxtunnel). "Aan de rechterkant van de weg staan die borden al, nu zetten we ze ook aan de linkerzijde", zegt een woordvoerder.

Op de borden staat een adviessnelheid van eerst 80 kilometer per uur, en op het scherpste punt van de bocht 70 kilometer per uur.

Bandenprofiel

Waarom auto's precies daar steeds uit de bocht vliegen is voor Rijkswaterstaat een raadsel. "Het is niet de gladheid, dat hebben we in januari nog gemeten", zegt een woordvoerder. "Er is ook niks mis met het wegbeeld. We tasten in het duister." Voor verdere mogelijke oorzaken verwijst Rijkswaterstaat naar de politie, maar na navraag daar blijkt dat ook zij het niet kan zeggen.

Eerder dit jaar waarschuwde de politie al voor de bocht. "Je kunt als bestuurder niet goed de bocht in kijken", schreef Politie Schiedam toen. Ze adviseerden weggebruikers te controleren of het bandenprofiel nog in orde is, omdat de auto dan meer grip heeft.

Met de extra borden langs de weg hoopt Rijkswaterstaat een einde te maken aan de ongevallen bij de bocht.