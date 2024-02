Veel aanvragen voor energiesteun, extra geld beschikbaar in noodfonds

Er komt 24 miljoen euro extra beschikbaar in het tijdelijke noodfonds voor steun aan huishoudens om de energierekening te betalen. Energieleveranciers en demissionair minister Schouten (Armoedebestrijding) willen met dat geld nog eens 38.000 extra huishoudens helpen.

Sinds het Tijdelijke Noodfonds Energie ruim drie weken geleden weer werd geopend, hebben meer dan 85.000 mensen een aanvraag gedaan. Het gaat om huishoudens met een relatief laag inkomen en een hoge energierekening.

Om nog meer mensen te kunnen ondersteunen is het beschikbare budget nu uitgebreid van 60 miljoen euro naar 84 miljoen euro. Energiebedrijven als Essent, Vattenfall, Eneco en Greenchoice stoppen acht miljoen euro extra in de pot. Schouten levert het dubbele: zestien miljoen euro. Dat geld was al hiervoor gereserveerd op haar begroting.

Open tot half maart

De minister verwacht dat het fonds door de extra storting tot het eind van de winter, halverwege maart, kan openblijven. Als door het aantal aanvragen de regeling eerder moet sluiten, dan wordt dat aangegeven op de website van het noodfonds.

Schouten schrijft aan de Tweede Kamer dat ze de energieleveranciers "zeer erkentelijk" is voor de extra bijdrage. Ze neemt ook het aanbod van de bedrijven aan om mee te denken over het ondersteunen van huishoudens op de lange termijn, bijvoorbeeld door verduurzaming.

Het noodfonds is bedoeld voor huishoudens met een bruto maandinkomen tot maximaal 3200 euro (alleenstaand) en 4480 euro (samenwonend). Ze moeten minstens 8 tot 10 procent van dat inkomen kwijt zijn aan energiekosten. Het fonds betaalt een deel van de rekening, maximaal een half jaar lang.

Ook vorig jaar konden mensen via het noodfonds steun aanvragen. Zo'n 50.000 huishoudens maakten er toen gebruik van. Door de oorlog in Oekraïne rezen de energieprijzen toen de pan uit. Voor dit jaar verwacht het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) juist dat de gemiddelde energierekening honderden euro's lager uitvalt, al zijn de verschillen tussen huishoudens groot.