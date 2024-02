NBA-basketballer Stewart opgepakt na vechtpartij met speler van Suns

Isaiah Stewart, basketballer van NBA-team Detroit Pistons, is woensdag vlak voor het duel met Phoenix Suns opgepakt, nadat hij Suns-speler Drew Eubanks had geslagen.

De ruzie tussen de twee basketballers ontstond volgens Eubanks (27) toen ze beiden de arena binnenkwamen in Phoenix. Beide centers, ruim boven de 2.00 meter lang, stonden in de catacomben met de koppen tegen elkaar, toen Stewart zou hebben uitgehaald. Beveiligers sprongen ertussen en Eubanks kon nog spelen, ondanks een kleine blessure. Stewart (22) zou al niet in actie komen wegens een enkelblessure.

De politie uit Phoenix pakte Stewart op en liet hem diezelfde avond weer vrij.

"De aanval op Eubanks was niet uitgelokt en een onacceptabele actie van geweld", zei de Suns-organisatie. "En we blijven nauw samenwerken met lokale politie en de NBA."

Detroit Pistons zegt dat het nog alle informatie aan het verzamelen is en beraadt zich nog over een reactie op de NBA en de politie. Pistons-hoofdcoach Monty Williams, vorig jaar bij de Suns ontslagen, zei dat zijn oude team niet zo snel met een statement naar buiten had moeten komen. "Het was onverantwoordelijk. De NBA zal eerst een onderzoek doen."

James achterna

Het is niet de eerste keer dat Stewart betrokken is bij een opstootje. In 2021 ging hij met een bebloede wenkbrauw tijdens een duel met de Los Angeles Lakers superster Lebron James achterna, nadat hij hem had geraakt met een elleboog. Stewart moest door meerdere spelers in bedwang worden gehouden.

Suns-superster Kevin Durant werd na het door de Suns met 116-110 gewonnen duel gevraagd naar het incident. "Houd het bij de wedstrijd, want er is veel ruis. Het is ongelukkig wat is gebeurd voor de wedstrijd. We zouden een broederschap moeten zijn. Maar ik kan ook begrijpen dat gasten met elkaar kibbelen. Dat proberen we te voorkomen, en hopelijk kunnen we verder."