Keepster Lorsheyd vervangt geblesseerde Weimar bij Oranje

De duels zijn op tv te zien. Online worden de wedstrijden gestreamd op NOS.nl en in de NOS-app.

De voetbalsters van Oranje spelen op 23 februari in de halve finales van de Nations League in Sevilla tegen Spanje. Bij winst mag Oranje naar de Spelen in Parijs. Bij een nederlaag krijgt de ploeg van Jonker mogelijk nog een herkansing.

Oranje moet dan hopen dat het al geplaatste Frankrijk de finale haalt door Duitsland te verslaan. De strijd om de derde plaats wordt dan ook meteen een strijd om het laatste olympische ticket.