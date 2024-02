Putters concentreert zich op de verschillende kabinetsvormen

De nieuwe informateur Kim Putters zal vooral kijken welke mogelijke vormen van een kabinet op draagvlak kunnen rekenen. De Kamer benoemde de SER-voorzitter gisteren tot informateur en vanmorgen gaf hij een korte toelichting op zijn aanpak.

Hij zei dat hij van plan is om weer met alle fractievoorzitters te spreken. Hij hoopt dat ze allemaal komen. Want ook van partijen die niet zelf meedoen aan een coalitie wil hij horen hoe ze bijvoorbeeld aankijken tegen een extraparlementair kabinet. Putters noemde het van belang "dat we elkaars beelden daarvan kennen" en hij zal de gesprekken met open vizier ingaan.

In het debat van gisteren werd vaak gepraat over bijvoorbeeld een extraparlementair kabinet of gedogen van een minderheidskabinet. Maar verschillende fractievoorzitters gaven aan dat ze zelf ook niet weten wat daar precies mee wordt bedoeld.

Morgen ontmoetingen met experts

Omdat het volgende week reces is, begint de informateur pas de week erna met zijn ontmoetingen met fractievoorzitters. Hij zal de komende tijd gebruiken om eerst een "grondige analyse" te maken en morgen praat hij al met minister van Staat Tjeenk Willink, die bij veel formaties betrokken is geweest, en vicepresident De Graaf van de Raad van State. Die moeten hem helpen om in beeld te brengen wat de samenwerkingsvormen precies inhouden.

Putters zei een beetje verrast te zijn dat hij als informateur is gevraagd, maar hij wil graag een bijdrage leveren aan het oplossen van de grote uitdagingen waar Nederland voor staat. Hij zal uiterlijk in de week van 11 maart met zijn verslag komen. "Wat sneller kan, zal ik sneller doen."