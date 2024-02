Aan succes Bodø/Glimt is niks geheimzinnigs: 'Deden maar één ding, dat werkte'

Maar volgens Joshua Smits is het allemaal niet zo ingewikkeld. De huidige doelman van Willem II stond tussen 2020 en 2022 onder contract bij Bodø/Glimt en zag hoe Knutsen te werk ging. "Hij bleef structureel vasthouden aan zijn spelprincipes. In de twee jaar dat ik er zat, week hij daar nooit vanaf."

Misschien lag het wel aan hun opvallende mental coach, een oud-soldaat die na een heftige carrière in het leger de spelers intensief geestelijk begeleidde. Of aan de ijskoude temperaturen en het harde kunstgras in Bodø.

Rond de plotse opkomst van de ploeg uit Bodø, een stadje gelegen in het absolute noorden van Noorwegen, hangt een zweem van mystiek. Op allerlei manieren werd het succes van de club, vanavond tegenstander van Ajax in de tussenronde van de Conference League, de afgelopen jaren verklaard.

Knutsen (55) begon in 2016 als assistent-trainer bij Bodø/Glimt. De club was destijds een soort Noorse versie van FC Volendam, dat heen en weer wipte tussen het hoogste en het tweede niveau.

Na de promotie in 2017 werd Knutsen hoofdtrainer. Als een komeet schoot Bodø/Glimt omhoog. Na een elfde plek in Knutsens eerste jaar, werd Bodø in 2019 bijna kampioen. Een jaar later was het wel raak en volgde de eerste landstitel in de geschiedenis van de club.

In oktober 2021 maakte ook Europa kennis met Bodø/Glimt. In eigen huis veegde het de vloer aan met het AS Roma van José Mourinho, dat met 6-1 werd vernederd.