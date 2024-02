Poetin spreekt voorkeur uit voor Biden, 'maar niet gezegd dat hij het meent'

Vladimir Poetin zegt dat hij liever Joe Biden als Amerikaanse president heeft dan Donald Trump. In een interview op de Russische staatstelevisie noemde hij de huidige president voorspelbaarder dan diens voorganger en mogelijke opvolger. "Hij is de meer ervaren persoon. Hij is voorspelbaar, een politicus van de oude stempel", zei de Russische president over Biden. "Maar we zullen samenwerken met elke leider in wie het Amerikaanse volk zijn vertrouwen stelt." Bekijk het fragment hier:

De opmerkingen zijn opvallend omdat Biden een uitgesproken vijandige opstelling heeft tegenover Poetin sinds de inval in Oekraïne. Zo bestempelde hij de Russische leider als een genocidale dictator en een oorlogscrimineel. Trump nam daarentegen een hoffelijke houding in ten opzichte van Poetin en prees hem als een sterke leider. Ook zagen Amerikaanse veiligheidsdiensten Russische inmenging in de verkiezingen die Trump in 2016 won. De Russen probeerden erop aan te sturen dat Trump zou winnen. Leeftijd geen probleem Maar Poetin nam het in het gesprek dus juist uitgesproken op voor Biden (81). Hoewel diens gevorderde leeftijd weer centraal staat in de verkiezingsstrijd sinds een beschadigend rapport, is er volgens Poetin niets mis met de geestelijke capaciteiten van de oudste Amerikaanse president ooit. Hij zei dat zelf te hebben gezien bij een ontmoeting in Zwitserland, drie jaar geleden. "Ook toen twijfelde men al, maar ik heb niets gezien. Ja, hij keek af en toe naar zijn aantekeningen, maar om eerlijk te zijn deed ik dat ook."

Rusland-correspondent Geert Groot Koerkamp: "In de aanloop naar de verkiezingen van maart is Poetin niet van het scherm te branden. Bijna dagelijks heeft hij ontmoetingen met selecte gezelschappen her en der in het land en houdt hij daar lijvige betogen. Maar dat hij zegt Biden te verkiezen boven Trump trekt wel weer de aandacht, al is daarmee lang niet gezegd dat hij dat ook meent. Poetin laat niet graag het achterste van zijn tong zien. Maar Rusland is doorgaans gebaat bij onrust in het westerse kamp, en het is duidelijk dat een overwinning van Trump juist daartoe kan leiden."

Trump, die eerder prat ging op zijn goede relatie met Poetin, reageerde in een campagnespeech meteen op de opmerkingen. "Poetin is geen fan van me", concludeerde hij. "Ik zei eerst: 'Wat een belediging.' Maar toen bedacht ik me dat het eigenlijk positief was", hield hij zijn publiek voor. "Ik denk dat iedereen het erover eens is, ook veel Democraten, dat er nooit oorlog zou zijn geweest met een regering-Trump. We zullen terugkeren naar vrede door kracht." NAVO-opmerkingen Trump Poetin ging in het interview ook in op dreigementen van Trump om wanbetalers binnen de NAVO niet meer militair te steunen bij een aanval. Trump zou Rusland "juist aansporen om te doen wat ze maar willen". Het Kremlin had zich deze week nog onthouden van commentaar daarop. De uitspraken van Trump hebben tot veel consternatie geleid onder NAVO-landen, omdat een van de grondbeginselen van het bondgenootschap is dat een aanval op een lidstaat geldt als een aanval op alle. Het Witte Huis noemde de uitspraken ontstellend en gestoord. Ook waren er richting Europa aanmaningen om minder afhankelijk te worden van de VS. Poetin vindt dat de NAVO-landen "het zelf maar moeten uitzoeken", maar voegde eraan toe de logica van Europese landen te volgen. "Zij willen graag dat de VS gratis de taken blijft uitvoeren die wij sinds het ontstaan van de NAVO op ons hebben genomen." Hij noemde de militaire alliantie "een verlengstuk van de Amerikaanse buitenlandpolitiek". Tucker Carlson 'niet bevredigend' Poetin greep ook nog terug op zijn spraakmakende gesprek met de omstreden Amerikaanse presentator Tucker Carlson. Die gaf de Russische leider vorige week een platform om met een lang historisch betoog de inval in Oekraïne te vergoelijken. Vragen over bijvoorbeeld Russische oorlogsmisdaden of het breidelen van tegenstanders werden niet gesteld. "Ik dacht eerlijk gezegd dat hij aanvallender zou zijn en kritische vragen zou vragen. Daar was ik niet alleen op voorbereid, ik wilde het juist", beweerde Poetin nu op de staatstelevisie. "Dat had mij de kans gegeven scherpe antwoorden te geven. Ons gesprek was dan meer onderscheidend geweest, maar hij koos een andere tactiek." Het had het interview voor hem "niet bevredigend" gemaakt, merkte Poetin op.