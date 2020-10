Meer bevers gespot in Zuid-Nederland: 'Hij is de beheerder van een natuurgebied'

Het lijkt goed te gaan met de bever in Nederland. Volgens de website waarneming.nl wordt het dier steeds vaker gezien in Utrecht, Brabant en Limburg.

De afgelopen tweeëneenhalf jaar is de bever bijna 2000 keer gezien in Brabant. "De Biesbosch is een beverhotspot", zegt boswachter Thomas van der Es bij Omroep Brabant. "Bevers houden van water en rust en dat is daar in overvloed."

Ook in Utrecht zijn meer bevers gespot. Het dier heeft erg veel invloed op een natuurgebied. "Hij kan een behoorlijke stempel drukken op het landschap doordat die gaat bouwen", zegt boswachter Maarten den Hartigh tegen RTV Utrecht.

'Explosie van leven'

"Hij maakt dammen, burchten, hij knaagt bomen om. Dat heeft effect op de biodiversiteit. Bomen die hij omknaagt, gaan langzaam dood en daar komen vogels en spechten op af. Daar gaan insecten in zitten en kunnen paddenstoelen op groeien. Ook kan er weer een nieuw bos ontstaan. Dus het is een explosie van leven die daaruit voortkomt. Je kan zeggen dat de bever de echte beheerder is van een natuurgebied."

Toch is niet met zekerheid te zeggen dat er echt meer bevers zijn. "Er zijn steeds meer mensen die een waarneming doorgeven", zegt Van der Es. "Dat kan de cijfers vertekenen."

In de Biesbosch zit volgens hem weinig groei. "We hebben acht jaar geleden geprobeerd om een telling te doen. Maar dat is erg lastig. De dieren zijn schuw en in een burcht kan een hele familie zitten."

Ook verspreiden de dieren zich naar de randen van de Biesbosch omdat het natuurgebied redelijk vol is. "Des te dichter ze bij de mensen gaan wonen, des te vaker ze worden waargenomen."