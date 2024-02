Ook Frankrijk haalt NAVO-norm voor defensiebudget

Frankrijk is het volgende lid van de NAVO dat dit jaar voldoet aan de zogenoemde tweeprocentsnorm. Dat heeft de minister Lecornu van Defensie bekendgemaakt.

De NAVO-landen spraken in 2014 formeel af dat ieder land 2 procent van zijn bruto binnenlands product (bbp) moet uitgeven aan defensie. Lang niet alle landen houden zich daaraan, Nederland bijvoorbeeld ook niet. Maar sinds de Russische invasie in Oekraïne staat de tweeprocentsnorm weer hoger op de agenda van de NAVO-leden.

Frankrijk zal de komende zeven jaar 413 miljard euro investeren in defensie. Dat betekent volgens Lecornu een aanzienlijke verhoging vergeleken met de afgelopen jaren. Bovendien komt het land niet in 2025, maar al in 2024 boven de tweeprocentsnorm.

Spanningen

De kwestie leidt al enige tijd tot spanningen binnen de NAVO. Afgelopen weekend zwengelde de Amerikaanse presidentskandidaat Trump de discussie weer aan door te stellen dat de VS wat hem betreft landen die de norm niet halen niet zal bijstaan als ze worden aangevallen door Rusland.

Gisteren zei NAVO-chef Jens Stoltenberg dat hij verwacht dat 18 van de 31 NAVO-landen dit jaar voldoen aan de tweeprocentsnorm. Vorig jaar waren dat er zeven.

Nederland haalt norm niet

Nederland heeft de norm dus nog niet gehaald, maar komt wel in de buurt van de 2 procent. De krijgsmacht heeft in dit jaar 21 miljard euro te besteden. Om ervoor te zorgen dat Nederland blijvend aan de norm kan voldoen, zou er vanaf 2026 per jaar twee miljard euro extra moeten worden uitgegeven aan defensie. Demissionair minister Ollongren van Defensie heeft daar onlangs ook al voor gepleit.