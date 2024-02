Oekraïense onderscheiding voor oud-Kamerlid Sjoerdsma

Voormalig D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma krijgt een presidentiële onderscheiding van de Oekraïense autoriteiten. Hij wordt geëerd vanwege zijn "onwrikbare steun" aan Oekraïne, staat in een brief van de Oekraïense ambassadeur in Nederland.

Sjoerdsma zat elf jaar in de Tweede Kamer en verliet de politiek afgelopen najaar na de verkiezingen. Hij had bij D66 buitenland in zijn portefeuille en was na de Russische invasie in Oekraïense een van de grootste pleitbezorgers van veelomvattende militaire steun. Zo pleitte hij al in een vroeg stadium voor het sturen van F-16's.

President Zelensky is hem dankbaar voor zijn werk, staat in de brief van de ambassadeur. "Uw proactieve houding ten aanzien van kwesties die van cruciaal belang zijn voor onze beide landen wordt zeer gewaardeerd en zal niet worden vergeten. Of het nu gaat om het ondersteunen van onze Europese integratie of het verstrekken van benodigdheden aan onze dappere mannen en vrouwen aan de frontlinie."

'Een hele eer'

Sjoerdsma vindt de toekenning een "hele eer", zegt hij in een reactie in het NOS Radio 1 Journaal. Tegelijkertijd vindt hij zijn inzet voor de Oekraïense zaak niet meer dan logisch.

"De Oekraïense mannen en vrouwen aan het front vechten elke dag voor hun vrijheid. En indirect ook voor de onze, want hun strijd tegen de Russische agressie is ook onze strijd", zegt Sjoerdsma. "Dus wat ik heb gedaan, is echt vanzelfsprekend. Als je staat voor internationaal recht en mensenrechten, dan kun je simpelweg niet anders."

Afnemende steun

De 42-jarige Sjoerdsma, wiens werk niet altijd even goed viel in Rusland, krijgt de Oekraïense Orde van Verdienste vanmiddag uitgereikt op de ambassade in Den Haag. Met leedwezen ziet hij dat de steun voor de Oekraïense zaak in politiek Den Haag afneemt.

"Tot mijn verdriet en angst zie ik dat veranderen. Terwijl het echt gaat om een existentiële strijd", aldus Sjoerdsma. "Als de Russen winnen, zullen andere autocraten klaarstaan om hun draaiboek te kopiëren. Als ik dan kijk naar de discussie die nu wordt gevoerd, hoop ik echt dat het volgende kabinet de steun aan Oekraïne doorzet."