Energierekening in 2024 gemiddeld honderden euro's lager

Door de gedaalde prijzen van gas en elektra is een gemiddeld huishouden dit jaar 220 euro minder kwijt aan de energierekening. Dat komt neer op een daling van 12 procent. De rekening had nog lager kunnen uitvallen als de energiebelasting dit jaar niet was verhoogd.

De energierekening is nog wel altijd aanmerkelijk hoger dan voor de energiecrisis die in 2022 ontstond na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. In 2021 was de gemiddelde energierekening nog 740 euro lager dan dit jaar.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekende op basis van de prijzen van januari dat een gemiddeld huishouden dit jaar 2363 euro betaalt aan energie, maar de verschillen tussen de huishoudens zijn groot. Sommige huishoudens zijn minder dan 1000 euro per jaar kwijt, anderen vele duizenden euro's.

Vooral gas is goedkoper dan een jaar geleden. Het CBS nam naast de prijsdalingen ook mee dat het gemiddelde energieverbruik dit jaar verder daalt, onder meer doordat mensen hun huis beter isoleren. Als het dalende verbruik wordt meegenomen, daalt de gemiddelde energierekening met 323 euro.