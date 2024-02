Nieuwe poging met commerciële maanlander: Odysseus gelanceerd

Maanlander Odysseus is even na 07.00 uur vertrokken vanaf Kennedy Space Center in Florida voor een reis van ongeveer een week naar de maan. De lancering van de Falcon 9-raket van het bedrijf Space X liep een dag vertraging op vanwege problemen met de brandstof van de lander.

Het is de vierde poging van een commercieel bedrijf om een zachte landing op de maan te maken met een onbemand ruimteschip. Die landing moet plaatsvinden op 22 februari. De bestemming is een krater in de buurt van de zuidpool van de maan. Dat is dan de eerste Amerikaanse maanlanding sinds het Apollo-programma.

Bekijk hier de beelden van de lancering: