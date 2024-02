Wekdienst 15/2: Defensieministers NAVO bijeen in Brussel • WK schaatsen in Canada

Eerst het weer: Vanmorgen nog af en toe regen, vanmiddag droog en in het zuiden mogelijk wat zon. Met 13 tot 16 graden is het bijzonder mild. Ook de komende dagen is het zacht. Daarbij valt soms wat regen en is er maar heel af en toe wat ruimte voor de zon.

Goedemorgen! De defensieministers van de NAVO-landen komen bij elkaar in Brussel en in Canada gaan de WK afstanden schaatsen van start.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar aan het spoor wordt gewerkt.

Wat kun je vandaag verwachten?

In Brussel komen de 31 defensieministers van de NAVO-landen bijeen om te praten over de oorlog in Oekraïne, de versterking van het bondgenootschap en de begroting. De Amerikaanse minister Austin, die de bijeenkomst zou leiden, reist niet naar België af, omdat hij in het ziekenhuis is opgenomen.

Er wordt meer duidelijk over waar in Amsterdam het Nationaal Slavernijmuseum komt. De afgelopen anderhalf jaar is gewerkt aan een plan dat vandaag wordt gepresenteerd. Het gaat vooralsnog om een advies, de gemeenteraad en het Rijk moeten nog goedkeuring geven.

In Griekenland wordt gestemd over een wet die het homohuwelijk legaliseert. Als de wet wordt aangenomen, is Griekenland het eerste land in Zuidoost-Europa waar mensen van hetzelfde geslacht met elkaar kunnen trouwen.

De WK afstanden schaatsen worden vanavond afgetrapt in het Canadese Calgary. Op de eerste dag komen de vrouwen in actie op de 3000 meter, de mannen op de 5000 meter en er zijn teamsprints. De WK afstanden zijn vanaf 20.15 uur live te volgen op NOS.nl en op NPO 3.

En het is de vijfde dag van de WK zwemmen in Doha. De finales worden live uitgezonden op NOS.nl vanaf 16.55 uur.

Wat heb je gemist?

87 miljoen euro: zo veel geld is er in 2022 blijven liggen aan verdwaalde plastic flesjes in prullenbakken, in de bosjes en in niet uitgepakte rugzakken. Dat maakt het Afvalfonds Verpakkingen bekend na vragen van de NOS. 68 procent van alle verkochte plastic flessen werd weer ingeleverd.

Wat er precies met die 87 miljoen euro gebeurt, is lastig te zeggen, zegt het Afvalfonds Verpakkingen. Dat komt ook doordat de geldstroom continu doorloopt. "Een blikje kan in december worden gekocht, in januari worden gedronken en in februari worden ingeleverd." Verder zegt het Afvalfonds dat al het geld dat binnenkomt, er weer uitgaat ter financiering en verbetering van het systeem. Bijvoorbeeld naar extra automaten, publiekscampagnes en onderhoud.

Overigens gaan de getallen enkel over kleine (15 cent) en grote (25 cent) plastic flessen. Het statiegeld op blikjes is halverwege 2023 ingevoerd en daar zijn nog geen cijfers van.

Ander nieuws uit de nacht:

'Geweld tegen NS-medewerkers weer toegenomen': Volgens De Telegraaf ging het vorig jaar om 1042 meldingen, een stijging van 8 procent ten opzichte van 2022. De NS zegt dat het cijfer slechts een fractie van alle incidenten vormt.

Dode bij schietpartij Super Bowl-huldiging, 21 mensen met schotwonden: Drie verdachten zijn opgepakt, maar het is nog onduidelijk hoeveel mensen hebben geschoten en ook het motief voor het incident wordt nog onderzocht.

Fors minder vergunningen voor nieuwbouw afgegeven: Het waren er bijna 55.000, tegen ruim 64.000 in 2022. Eerder bleek dat onder meer de stikstofproblematiek, hogere rentes en de gestegen bouwkosten tot minder nieuwbouw leidden.

En dan nog even dit:

Een tussenjaar in het leger in plaats van op reis? Defensie hoopt dat jongeren dat willen, nu er duizenden vacatures openstaan: