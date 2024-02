Robbie Williams opent eigen kunsttentoonstelling in Amsterdam

Kunst, dat is niet de eerste associatie bij de naam Robbie Williams. Maar door de jaren heen heeft de Britse zanger heel wat kunstwerken gemaakt. Een aantal daarvan komt naar Amsterdam. Begin maart opent Williams daar zijn eerste eigen kunsttentoonstelling Pride and Self-Prejudice.

De superster, die dinsdag 50 werd, is bekend van nummers als Angels, Rock DJ en Let Me Entertain You. Zijn turbulente leven in de publieke belangstelling trekt een wissel op zijn mentale gezondheid. Onlangs vertelde hij daar openlijk over in een Netflix-documentaire over zijn leven, Robbie Williams.

Innerlijke demonen

Jarenlang gebruikte Williams drugs en alcohol. Tijdens zijn eerste afkickperiode in de jaren 90 van de vorige eeuw, toen hij nog deel uitmaakte van de band Take That, begon hij kunst te maken om te kunnen omgaan met zijn "innerlijke demonen". En daar is hij nooit meer mee gestopt, hij doet het vrijwel dagelijks.

Zelf zegt hij daarover: "Door het maken van kunst kan ik mezelf uitdrukken, iets wat me enorm heeft geholpen door de jaren heen met uitdagingen op mijn pad. Het is duidelijk dat ik op bepaalde momenten in mijn carrière slecht in mijn vel zat en in die tijden waren kunst en humor belangrijke hulpmiddelen voor mij."

De zanger neemt de bezoekers van de expositie mee in zijn psyche. Hij hoopt hen te inspireren om de blik naar binnen te richten "om zelfliefde en acceptatie te bevorderen", zegt het museum. Bezoeker krijgen een kaart waarop ze vijf positieve dingen over zichzelf kunnen schrijven. "Iets wat Robbie zelf tijdens zijn diepe dalen niet lukte."