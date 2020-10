OM wil Tata Steel vervolgen om stofuitstoot

Het Openbaar Ministerie wil Tata Steel uit IJmuiden vervolgen vanwege overtreding van de milieuvergunning. De staalproducent zou niet genoeg zijn best hebben gedaan om de verspreiding van stof te voorkomen.

Volgens de vergunning mag het stof dat vrijkomt bij de productie van staal niet meer dan 2 meter van de bron terechtkomen. Het bedrijf wordt ervan verdacht verzuimd te hebben de bron vochtig en schoon te houden ter voorkoming van de stofverspreiding, stelt het OM, na berichtgeving vanochtend in de Volkskrant. "Openbare verantwoording is belangrijk gezien de bezorgdheid van mensen in de omgeving van het bedrijf."

Tata Steel zegt dat het gaat om een incident op 1 en 2 maart 2018, toen het vroor en er een harde wind stond. Het bedrijf erkent dat er bij opslagen grondstoffen zijn verwaaid, die zich verder dan de voorgeschreven 2 meter hebben verspreid. "Dit ondanks getroffen voorzorgsmaatregelen." Tata Steel zegt dat het heeft meegewerkt aan het onderzoek van het OM.

RIVM onderzoekt vervuiling

Omwonenden van de staalfabriek hebben al jaren last van stof dat in hun buurt neerslaat. Vooral de zogeheten grafietregens leidden tot veel onrust in het naastgelegen Wijk aan Zee. In dat stof zitten voor kinderen ongezonde hoeveelheden lood, mangaan en vanadium.

Om de verspreiding van het grafiet te voorkomen, is met het bedrijf Harsco een speciale fabriekshal gebouwd. Harsco is verantwoordelijk voor de grafietregens. Volgens Tata Steel is er sinds april vorig jaar geen grafiet meer vrijgekomen.

Het RIVM doet onderzoek naar de vervuiling in de omgeving van de staalfabriek. Het instituut neemt daarvoor monsters af in Wijk aan Zee, IJmuiden, Velsen en Beverwijk. Het verwacht volgend jaar de resultaten te publiceren.