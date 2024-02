'Geweld tegen NS-medewerkers weer toegenomen'

Opnieuw zijn er meer geweldsincidenten tegen NS-medewerkers geregistreerd, schrijft De Telegraaf. Vorig jaar ging het om 1042 meldingen, een stijging van 8 procent ten opzichte van 2022. Volgens de spoorwegmaatschappij vormt het cijfer slechts een fractie van alle incidenten.

Het is het derde jaar op rij dat de geweldscijfers zijn gestegen. Ter vergelijking: in 2020 ging het nog om 661 meldingen. Sinds de coronacrisis is er "een agressieve trend", schrijft de krant op basis van NS. Vooral mensen zonder plaatsbewijs zouden voor veel problemen zorgen.

Strafrecht

Alleen incidenten van de zogenoemde A-categorie, die vallen onder het strafrecht, worden geregistreerd. Het gaat om bedreigen, bespugen of lichamelijk geweld. Het "opzetten van een grote mond" telt niet mee in de cijfers, maar is volgens een woordvoerder "helaas wel aan de orde van de dag".

Volgens de krant moest de NS vorig jaar ruim 13.000 keer de hulp van de politie inschakelen. De vervoerder zegt steeds meer maatregelen te nemen tegen geweld en intimidatie, maar in het artikel wordt geen voorbeeld genoemd.

Vorig jaar spraken we met een conducteur, die vertelde over de nare situaties die ze heeft meegemaakt: